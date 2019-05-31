В Запорожье Коммунарский районный суд вынес приговор супругам, которые пытались продать своего ребенка за 5 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Сообщается, что гражданские супруги из Запорожья были задержаны правоохранителями летом 2017 по факту продажи своего малолетнего ребенка за денежные средства в сумме 5000 долларов США. Решением суда мать ребенка приговорили к 9 годам лишения свободы, а ее сожителя суд признал невиновным и оправдал.



С указанным решением прокуратура Запорожской области не соглашается и будет обжаловать решение суда в апелляционном порядке.

Напомним, купить у супругов ребенка предложила местная жительница. В тот же день они показали женщине своего двухлетнего сына. Родители также заверили покупательницу о его хорошем здоровье. Своего сына пара оценила в 5 тысяч долларов. Спустя несколько дней они передали женщине ребенка и получили деньги. После этого они пошли к торговому киоску, где их задержала полиция.

Как сообщала "Страна", в Запорожье женщина пыталась продать сына-подростка.

Напомним, учительницу, которая пыталась продать девочку из интерната, арестовали на два месяца.