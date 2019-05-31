После исследования проб воды на некоторых пляжах Киева выявили превышеное содержание кишечной палочки. Об этом заявил заместитель главы Госпотребслужбы столицы Дмитрий Байраченко, сообщает Укринформ.

"Исследование пробы воды открытых водоемов по состоянию на 21 мая зафиксировало отклонение по микробиологическим показателям на пляже Радуга - Русановский пролив, на пляжах Радуга - озеро Радужное, Тельбин - озеро Тельбин там было превышение индекса ЛКП (лактозо положительной кишечной палочки). По результатам санитарно-химических показателей в тот же период, пробы воды не соответствовали требованиям государственных санитарных правил на пляжах Вербный - озеро Вербное, это водородный показатель, и биохимическое потребление кислорода было выше установленных норм на пляже Вербный, Троещина, Галерный, Радуга, Тельбин", - отметил Байраченко.

Повторные исследования провели специалисты Государственного учреждения Киевского городскоо лабораторного центра по заказу КП "Плесо" 27 мая.

"По результатам этих исследований также были установлены отклонения по бактериологическим показателям превышения индекса ЛКП на пляжах Радуга - Русановский пролив, Радуга, Вербный. Санитарно-химические показатели в этот период, то есть пробы воды открытых водоемов, не отвечали требованиям установленных нормативов на пляжах Вербный, Галерный Троещина, Радуга и Тельбин ", - рассказал он.

На пляжах Галерный, Троещина и Водоворот ведется капитальный ремонт и они не готовы к встрече киевлян и предоставлению отдыха с возможностью купания.

По словам Байраченко, КП "Плесо" предоставило информацию о проведении в апреле-мае этого года протиклещевых мероприятий на 17 зонах зеленых насаждений, расположенных рядом с пляжами.

"Это серьезный вопрос, ведь уже было зафиксировано более 300 фактов поражения горожан клещами", - отметил он.

Байраченко добавил, что по результатам проверок пляжей был выявлен ряд нарушений.

"На всех пляжах в текущем году не проводились ежегодные подсыпки чистого песка, были установлены факты неудовлетворительного состояния территории пляжей Радуга, Центральный, недостаточно проводилась работа по информированию посетителей пляжа о запрете на пляжах мойки автотранспорта и купании животных, неудовлетворительное санитарное состояние и оснащение медицинских пунктов пляжей Вербный, Передмостна Слободка, Радуга", - сказал он.

Официально пляжный сезон в столице стартует, когда вода в водоемах повысится до +17 градусов и работники киевского лабораторного центра возьмут анализы воды.

В хозяйственном ведении КП "Плесо" находится 14 пляжей, где возможен отдых с купанием. Это Венеция, Вербный, Радуга, Галерный, Детский, Золотой, Молодежный, Передмостна Слободка, Пуща-Водица, Тельбин, Троещина, Центральный и Водоворот.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве составили списки пляжей, на которых можно и нельзя купаться.

Также мы сообщали, что в Киеве объявили набор спасателей в пляжный патруль.