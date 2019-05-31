Первое полноценное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в новом формате будет посвящено ситуации на Донбассе. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Так, по словам секретаря СНБО Александра Данилюка, ближайшее заседание СНБО Украины будет посвящено ситуации на Донбассе и имеющимся в связи с боевыми действиями в регионе проблемам.

По словам Данилюка, вечером 31 мая в администрации президента Украины проходила встреча членов СНБО, которая не являлась заседанием, а проходила в новом формате.

"Это был новый формат, совещание", - сказал Данилюк.

Напомним, президент Владимир Зеленский созвал СНБО из-за трагедии на львовской шахте, в результате которой погибли двое горняков.

Также мы писали, что 31 мая Владимир Зеленский подписал указ о новом составе СНБО, который возглавил он сам.

Кроме того, "Страна" сообщала, о чем говорил Зеленский на заседании СНБО.