Неизвестное токсическое вещество распылили в здании Печерского суда Киева в пятницу, 31 мая. По факту инцидента открыто уголовное производство. Об этом сообщается на странице суда в Facebook.

Уточняется, что инцидент произошел после полудня на третьем этаже здания суда.

"Определенное лицо распылило неизвестное токсичное вещество. Это повлекло у судей, работников аппарата и посетителей суда проблемы с дыханием и режущие ощущения в органах дыхания", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что из-за происшествия были задержаны и отложены судебные заседания, назначенные на этот день.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам вмешательства в деятельность суда. Следственные действия продолжаются.

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