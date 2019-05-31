В ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны в пятницу, 31 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости демонополизации энергетических рынков страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, Зеленский напомнил, что одним из обязательств Украины перед Европейским Союзом является реформирование энергетической сферы, и ключевой здесь является демонополизация энергетических рынков. С 1 июля должен заработать очередной этап рынка электроэнергии.

"Но в условиях сплошной монополизации могут возникнуть риски и для производителей, и для потребителей, и для экономики Украины в целом. Об этом нас предупреждают международные партнеры", - сказал Владимир Зеленский.

Также президент проанонсировал "соответствующие решения", которые будут приняты через две недели после сегодняшнего заседания. Кроме того, глава государства упомянул о добыче угля и газа в Украине. По его данным, в течение 2014-2018 годов добыча угля государственными предприятиями Украины уменьшилась на 47%. А украинская экономика критически зависит от импорта энергоносителей, и очень мало сделано для их получения из разнообразных источников.

"Несмотря на радужные заявления, добыча газа не растет. Завтра – лето, но зима близко. И уже следует готовиться к отопительному сезону", - сказал Владимир Зеленский.

Глава государства также напомнил, что в среду, 29 мая, он посетил шахту "Лесная" в Львовской области, где погибли два горняка, и выразил соболезнования родным и близким погибших.

"Два года назад погибли восемь горняков на шахте "Степовая" ГП "Львовуголь". Недавно погибли 17 шахтеров на шахте "Схидкарбон" возле Луганска. Это все наши люди. Проблемы в угольной отрасли имеют общие корни, где бы они ни возникали... Если на фронте убивают пули и снаряды, то в тылу – безответственность, бесхозяйственность и коррупция", - подчеркнул Зеленский", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО из-за трагедии на львовской шахте, в результате которой погибли двое горняков.

Также мы писали, что 31 мая Владимир Зеленский подписал указ о новом составе СНБО, который возглавил он сам.

Кроме того, "Страна" писала о том, поможет ли СНБО Зеленского решить проблемы горняков.