По мнению и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун, медицинская реформа в Украине реализуется медленно из-за чиновников. Об этом пишет "Сегодня".

Так по словам Супрун, ускорить медреформу, необходимо ужесточить общение с чиновниками, которые ее замедляют.

"Нужно время от времени не морковкой, а хлыстом "общаться" с нашими высокопоставленными чиновниками, чтобы они ускорились. Но уж если это идет, если реформа положительная – нужно сменить тактику. Нужно не бить, а помогать", – сказала Ульяна Супрун.

По ее словам, для позитивных результатов Министерство здравоохранения нуждается в поддержке украинцев, а не критике. Супрун также отметила, что в СМИ подменяют причины и следствия, что также приводит к проблемам.

"В больницах реформа еще не началась, и когда вы показываете, что больницах все плохо и на фиг эта реформа? - она туда еще не дошла. Это является причиной, почему мы делаем реформу, а не результатом наших реформ. Этой причине – 28 лет независимости и еще 70 лет до того, когда разрушалась украинская медицина", – заявила Супрун.

Напомним, посетители киевской поликлиники рассказали "Стране", что думают о медреформе.

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