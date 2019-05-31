В Украине за незаконное пересечение границы задержан экс-сотрудник МВД Грузии Георгий Самушия. Об этом сообщили его родственники, пишет "Грузия Онлайн".

"Обвинения, которые ему предъявляет грузинская сторона, абсурдны. Последний раз он был во Франции и его беспокоило здоровье. Так как ему не удовлетворили заявку на получение политического убежища, он полетел в Украину, где его встретили племянники, и затем он собирался вернуться в Грузию", - заявляют родственники.

Сегодня СМИ стало известно, что Георгий Самушия был задержан в Украине.

По данным грузинского СМИ, Георгий Самушия был задержан по обвинению в незаконном лишении свободы в 2015 году. Согласно следствию, по поручению Мегиса Кардава, Георгий Самушия вместе с другими лицами вынудил гражданина признать совершение террористического акта в Зугдиди. Согласно следствию, после отказа признать преступление, которого он не совершал, задержанный был доставлен на автомобиле из Зугдиди в Тбилиси и подвергнут пыткам в департаменте военной полиции. По тому же делу вместе с Георгием Самушия обвиняются Дата Ахалая, Гиги Каландадзе и Роман Шаматава.

Позднее Георгию Самушия изменили меру пресечения - с тюремного заключения на залог. Несмотря на то, что суд лишил его удостоверения личности и паспорта, Георгию Самушия удалось выехать из Грузии, из-за чего он был объявлен в розыск по "красному циркуляру" Интерпола.

Ранее "Страна" писала о том, что Израиль и Украина договорились не ставить друг другу палки в колеса на границе.

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