Сегодня, 31 мая, в Луцке и в Волынской области заминировали ряд объектов. Об этом сообщают "Волынские новости" со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Сообщение о случаях "минирования" поступило на электронную почту волынских спасателей. Заявитель сообщил, что если до 17:00 из всех построек не эвакуируют людей, то состоятся взрывы. Экипажи полиции выехали в кафедральный собор, районной больницы, гипермаркеты "Новой линии", "Там Тама", офис команды Владимира Зеленского. Всего около 10 объектов.

На местах полицейские эвакуируют людей и проверяют объекты. Руководитель "Зе! Команды" в Луцке Валерий Стернийчук подтвердил в комментарии изданию эту информацию и отметил, что взрывотехники проверяют офис команды на улице Винниченко. Работники покинули офис и ждут завершения работ. По состоянию на 16:57 полиция сообщила, что не нашла в офисе опасных предметов, поэтому, людям разрешили вернуться в офисное помещение.

Житель Сергей Поха подтвердил, что происходит эвакуация "Там Тама". В свою очередь, владельцы магазинов и администрация ТРЦ жалуются на потенциальную потерю прибыли из-за прерванного рабочего дня. По словам жителя Луцка, сначала администрация даже отказалась начинать эвакуацию.

Больше всего "досталось" Луцкой районной больнице. Здесь, из-за сообщения о заминировании, начали эвакуацию медперсонала, а также пациентов. Среди них - немало людей почтенного возраста, которым трудно далась эта процедура.

Продолжается эвакуация и с луцкого автозавода. С территории выводят работников, внутрь никого не пускают. Полиция окружила и строительный гипермаркет "Новая Линия". Перекрыт заезд на территорию парковки, оттуда эвакуируют людей.

Фото: volynnews.com

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