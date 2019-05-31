В Киевской области группа хулиганов закидала булыжниками поезд Львов-Киев, разбив стекло кабины машиниста и боковое стекло вагона. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Вчера, 30 мая, в 22:50 на перегоне Сорочий Брод - Мотовиловка возле Киева хулиганы забросали камнями скоростной поезд № 716 Львов - Киев, в результате чего разбито лобовое стекло кабины машиниста и боковое - пассажирского вагона", - указывается в сообщении.

Отмечается, что в результате хулиганских действий никто не пострадал. При этом примерный ущерб был оценен в 8 тысяч долларов (более 200 тысяч гривен) - стоимость замены лобового стека кабины электропоезда. Также поезд не будет работать из-за ремонта в течение трех суток, что также влечет за собой убытки.

Перевозчик уведомил правоохранителей об инциденте.

По данным "Укрзализныци", с начала 2019 года хулиганы подобным образом повредили 47 стеклопакетов, а общая сумма убытков составила около 700 тыс грн. В 2018 году хулиганы повредили в пассажирских поездах 124 лобовых окна на сумму около 1,5 млн грн.

Ранее сообщалось, что хулиганы побили камнями окна поезда Киев - Рахов.

Также мы писали, что в Киеве хулиганы забросали камнями бригаду "Киевтеплоэнерго", повредив экскаватор.