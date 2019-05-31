На Донбассе сепаратисты вернули тело погибшего украинского военного из 54-й бригады ВСУ. Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на российские СМИ.

"Только что мы передали (представителям Киева, - прим. ред.) тело военнослужащего украинской армии, которого забрали с нейтральной полосы несколько дней назад в морг. Сделали вскрытие, определили причину смерти", - рассказал "председатель Союза ветеранов Афганистана Луганщины" Сергей Шонин.

Он уточнил, что тело передали по согласованию представительств "ЛНР" и Украины в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ наблюдали за процессом передачи тела.

Ранее сообщалось, что украинский сапер пропал без вести в ходе боя с диверсионно-разведывательной группой боевиков возле Попасной Луганской области.

Также мы сообщали, что на Донбассе под обстрелом боевиков погиб украинский военный, который должен был вернуться из зоны ООС в июне.