Верховный суд Украины отказался арестовывать имущество "дочек" российских банков - Сбербанка, ВТБ Банка и Проминвестбанка. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Так, определения Апелляционного суда Киева, которыми по требованию Сбербанка, ВТБ Банка и Проминвестбанка был снят арест с их движимого и недвижимого имущества, были оставлены без изменений.

Апелляционный суд Киева применил арест имущества этих банков в обеспечение иска компаний бизнесмена Игоря Коломойского по выполнению в Украине решения Международного арбитражного суда Гааги о взыскании $130,5 млн плюс проценты с Российской Федерации в лице Министерства юстиции РФ в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное в Крыму после его аннексии.

Отмечается, что экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет и еще 18 компаний в связи с экспроприацией их недвижимости в Крыму в июне 2015 года подали в Международный арбитражный суд в Гааге (Permanent Court of Arbitration) иск против РФ о защите инвестиций. Истцы указывали, что РФ нарушила свои обязательства путем принятия с августа 2014 года мер, которые препятствовали их инвестициям в находящиеся в Крыму объекты недвижимости и, в конечном счете, привели к экспроприации этих инвестиций. Гаагский арбитраж 2 мая 2018 года сообщил о вынесении решения в пользу истцов по этому делу.

В августе 2018 заявители подали в Апелляционный суд Киева заявление об обеспечении иска, в котором, в частности, просили наложить арест на акции Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ банка, конечным бенефициаром которых является РФ, а также запрет на любые действия, направленные на отчуждение имущества.

Постановлением от 5 сентября 2018 года Апелляционный суд Киева, действуя в качестве суда первой инстанции, удовлетворил заявление об обеспечении иска, а постановлением от 25 сентября того же года - заявление о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Гаагского арбитража.

Верховный суд решением от 25 января 2019 года отклонил апелляционные жалобы на определение Апелляционного суда Киева от 25 сентября 2018 года, которым суд признал и разрешил выполнить решение Гаагского арбитража.

Верховный суд также частично удовлетворил апелляционные жалобы на другое определение Апелляционного суда Киева – от 5 сентября 2018 года – об обеспечении иска, которым был наложен арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка.

Напомним, Национальный банк 27 ноября 2018 года признал ВТБ Банк неплатежеспособным.

Также мы писали, что украинцам сообщили, как забрать деньги со вкладов в ликвидированном ВТБ Банке.