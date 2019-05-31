Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект (№10356) о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.

Отметим, что ранее представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявлял о том, что глава государства начнет подавать программные законопроекты только после избрания нового парламента с пропрезидентским большинством.

Проект закона зарегистрирован на сайте Верховной Рады в пятницу, 31 мая. Зеленский определил его как неотложный. Текст документа в настоящее время отсутствует.

Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду первый законопроект - о публичных закупках во время выборов.

Также мы писали, как он подал в Раду законопроект об импичменте. Кроме того, в его команде настаивают на принятии законов об импичменте и снятии неприкосновенности одним пакетом.