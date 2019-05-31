Экс-замглавы администрации президента Виктора Януковича, юриста Андрей Портнов опубликовал в сети разговор-компромат главы парламентского Комитета парламента по нацбезопаности Сергея Пашинского. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

При этом за "аудиофайл и хорошую работу" он поблагодарил главу СБУ Василия Грицака.

Как сообщил Портнов, в разговоре прекрасно всё – "как кормил с руки депутатов, назначал начальников полиции, бесстрашно оскорблял и давал задания главе НАБУ".

"Немного непонятно, почему называет Посла проституткой и Генерального прокурора гомосексуалистом, но это видимо издержки производства или такая благодарность за закрытие уголовного дела о стрельбе Пашинского в киевского прохожего", – добавил юрист и опубликовал ссылку на разговор.

Скриншот: Telegram/t.me/PortnovUA

"Страна" публикует расшифровку разговора целиком:

- Я могу рассказать свой последний разговор с Найемом. Я же, половину из них я лично выкормил. Из этой руки, бл….

- Я догадывался, но просто не озвучивал.

- Неважно. Это был то ли 15-й, то ли 16-й. Он подходит ко мне: "Сергей Владимирович, я хочу быть начальником полиции". А это был последний разговор, а он тогда в тот момент был начальником конкурсной комиссии в Краматорске. Я говорю: Ну смотри, ты так и работай. Ты хочешь быть начальником полиции? Ты готов на это положить свою жизнь? Ты сейчас (неразборчиво)… начальником Краматорской полиции. Ты проработаешь год, ты посмотришь... Если у тебя все будет получаться, мы тебя переведем в Днепропетровский или Одесский, в какое-то говно, и ты поработаешь начальником областной полиции. И если ты состоишься, я тебя… гарантирую начальником полиции (неразборчиво).

Он на меня посмотрел (и сказал): а меня так не устраивает. Ну конечно, бл*, я говорю, сразу министром! И он вот это обиделся и где-то поливал меня грязью. Ну у людей, у них болезненное самомнение, понимаете? У них мессианство вот это. Это люди, которые… ну вот неважно. Мне их не то что жалко, но они… Это самоуничтожение личности. Лещенко, сучонок, это ж легенда... Я Лещенко на своем катере в первый раз повез в Межигорье, это ж помните, самый первый репортаж. И эта маленькая падла за какую-то х*рню начала меня поливать грязью. А я к нему относился, как к своему сыну. И пошло-поехало.

Более того, в чем еще проблема. Проблема этой сучки --------------- НЕРАЗБОРЧИВО

что такая неформальная политика Америки – это прибрать всю элиту и вот этих всех Найемов, всех (…) ставить на место. Я когда это понял, … Я прихожу к Сытнику, говорю: "Сытник, смотри, что получится. Ты приберешь эту элиту, а на это место не придут вот эти. На это место придут те, кого у нас (….). Ты это понимаешь?" И знаешь, что говорит это чмо? "Да, я понимаю". Я говорю, ты понимешь, как долго ты будешь при них жить? Говорит, понимаю. Ну так что ж ты, сука, делаешь? После этого я (…) После этого я поставил крест и п***ц. Тебя не существует. (…)

То есть, понимаете, есть базовые вещи. Почему, чтоб вы еще понимали, вот я плохо относился к Лене Зеркаль, например. Считал ее аферисткой и карьеристкой. Но за сегодняшний поступок она у меня пожизненно получила плюс, и уже что б она не делала… Даже если она будет в ресторане голой плясать, она уже все, она уже вот среди нормальных.

(…) Я могу сколько угодно, условно говоря, говорить что Луценко – пассивный гомосексуалист и пора бы уже его у**ать. Но при этом я понимаю, что в какие-то такие важные моменты никуда он, с*ка, не денется и все равно он будет стоять рядом. А по всем остальным такого понимания нет. Есть другое понимание – что люди (…) сознательно, из своих интересов, уничтожали мое государство, по тому что думали, что они получат какие-то дивиденды. А в результате дивиденды получили Коломойский с Зеленским! Вот в чем проблема! А я им говорил – не делайте этого. Вы никому не нужны. А они искренне, эти Шабунины, б**дь, эти все… Они ж для себя. Они врали, они (…) Я еще в 15 году, я для них был авторитетом. Я вызывал, я с ними пытался… Говорю: вы уничтожаете страну. Вы не меня уничтожаете, я все равно, с*ка, буду. Независимо ни от чего. Вы уничтожаете страну, думаете, что расчищаете себе (…), вы другим расчищаете. И к сожалению, я оказался абсолютно прав. Потому что они расчистили путь не себе.

Их сейчас воспринимают все как клоунов, как паяцев. Они ж искренне считали, что они элита, новые люди, мы придем, мы знаем, как надо. А закончилось тем, чем закончилось. Что пришел реальный пацан Богдан, и он щас… При Богдане они там не поговорят, это тебе не демократ в маминой кофте Порошенко.

Отметим, что с кем именно ведет разговор Пашинский не уточняется.

Ранее сообщалось, что ГБР зарегистрировало третью жалобу Портнова на Порошенко Она касается совершения возможных коррупционных преступлений, связанных в результате приобретения телеканала "Прямой" касательно легализации доходов, полученных коррупционным путем по предварительному сговору группой лиц по ч.2 ст.209 УК Украины

Также мы писали, что Портнов подал в ГБР четвертое заявление о преступлениях Порошенко, обвинив его в "попытке узурпации судебной власти".