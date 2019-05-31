Киевляне стали реже заключать браки и чаще разводиться. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Киевского горсовета Александр Пабат.

"В минувшем году зафиксировано максимальное за последние несколько лет количество разводов, а именно - 4473. В то же время численность зарегистрированных отношений не самая высокая и равна 26 401", - сообщил он.

Также он отметил, что количество желающих заключить брак и расторгнуть его сохраняется на уровне 25-30 тысяч и 4 тысячи соответственно уже много лет. В среднем на 7 заключенных браков приходится один развод.

Как сообщает Главное управление юстиции в Киеве, за первый квартал текущего года в Киеве зарегистрировано 4218 браков и 1091 развод.

Отмечают рост количества разводов и снижение количества заключенных браков и в фискальной службе, отмечая, что не состоящим в браке гражданам проще декларировать доходы и расходы.

Ранее "Страна" писала о том, что стала известна причина развода Ани Лорак.

Также мы сообщали, что в Киевской области экс-муж после развода чуть не убил нового супруга бывшей.