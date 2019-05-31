Российские авиакомпании "Аэрофлот" и Nordwind Airlines оказались в числе крупнейших на украинском рынке из-за учета крымских перелетов. Об этом говорится в отчете венгерского лоукостера Wizz Air Holdings PLC по итогам 2019 финансового года.

Как отмечается в отчете Wizz Air со ссылкой на данные отраслевого портала визуализации маршрутов рейсов авиакомпний Innovata, "Аэрофлот" занимает второе место по доле авиарынка в Украине после "Международных авиалиний Украины" (МАУ, доля рынка согласно отчету 35,9%) с долей рынка в 8,2%, тогда как у Wizz Air доля рынка составляет 7,7%.

В части лоукост-сегмента Wizz Air называет себя №1 с долей рынка в 43,1%, на втором месте указывая российскую Nordwind Airlines с долей в 12,9%, а на третьем – Pegasus Airlines с долей в 12,5% рынка. В отчете Wizz Air Holdings PLC компания "Визз Эйр Украина" также указывается как неактивная, а количество маршрутов из Украины по состоянию на 31 марта 2019 года заявлено как 30.

Согласно данным маршрутной сети авиакомпаний, как "Аэрофлот" так и Nordwind Airlines осуществляют полеты в аннексированный Россией Крым, в частности Nordwind Airlines названа среди авиакомпаний, осуществивших наибольшее количество рейсов в Крым из городов Росcии (56 направлений, в т.ч. 18 международных).

При этом Wizz Air Holdings PLC по итогам 2019 финансового года (завершился 31 марта) увеличила чистую прибыль на 6% - до EUR291,6 млн по сравнению с EUR 275,1 млн евро годом ранее. Доналоговая прибыль Wizz Air увеличилась на 4,5% - до EUR 300,2 млн по сравнению с EUR 287,3 млн по итогам 2018 фингода. Выручка Wizz Air выросла на 19,6% - до EUR 2,319 млрд.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиагруппа России. Объединяет компании "Аэрофлот – российские авиалинии" (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу" и работающую на Дальнем Востоке "Аврору". Общий пассажиропоток группы в 2018 году составил 55,7 млн человек, что на 11% больше, чем годом ранее. Nordwind Airlines - также российская авиакомпания, образованная в 2008 году. Наряду с Pegas Fly является дочерней авиакомпанией туроператора "Пегас Туристик". Базируется в московском аэропорту Шереметьево.

Отметим, что почти 4 года, а именно с 25 сентября 2015-го, в Украине запрещены полеты российских авиакомпаний.

Напомним, что Wizz Air перенесла на месяц запуск рейсов Киев-Лейпциг.

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