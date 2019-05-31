Между Киевом и Белградом уже 2 июня будет восстановлено прямое авиасообщение после трехлетнего перерыва. Об этом свидетельствуют данные системы бронирования на сайте перевозчика.

Таким образом, украинцы уже со 2 июня смогут приобрести авиабилеты в Белград. Регулярные авиаперелеты по вторникам, четвергам и воскресеньям из Белграда в Киев и обратно обещают до конца летнего расписания этого года, которое закончится 27 октября.

Также стало известно, когда будут осуществляться вылеты из Киева.

Вторник и четверг: Киев - Белград - 10:35; Белград - Киев - в 07:00

Воскресенье: Киев-Белград - 21:40; Белград-Киев - 18:05

Напомним, что компания Air Serbia начала работать с Украиной в июне 2016 года. Однако спустя всего три месяца, авиасообщение между Белградом и Киевом прекратилось. По официальной версии - из-за падения спроса на авиаперелеты.

Расписание составлено с удобством для перелетов в Тирану, Сараево, Софию, Дубровник, Сплит, Ларнаку, Афины, Салоники, Бейрут, Скопье, Подгорицу, Тиват, Бухарест, Цюрих и Нью-Йорк. Стоимость билетов в системе бронирования авиакомпании стартует от $139 долларов из Белграда в Киев и $120 долларов в обратном направлении. Отметим, что остальные авиаперевозчики могут предложить перелет в Белград лишь с пересадкой.

Как сообщала "Страна", две авиакомпании заявили об отмене авиарейсов из Львова в Италию и Польшу.

Также мы рассказывали, что Wizz Air запускает рейсы из Киева и Харькова в Краков.