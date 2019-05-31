После того как президент Владимир Зеленский минимум дважды упомянул о шаурме, продажа этого фастфуда в Киеве выросла вдвое. Об этом "Стране" рассказали киевские предприниматели.

"За последние несколько дней продажи шаурмы выросли минимум вдвое", - говорят продавцы. Впрочем, на отсутствие покупателей они и раньше не жаловались. А по рентабельности скромный лоток с шаурмой даст фору элитному ресторану в центре Киева. Более подробно о рынке шаурмы в Киеве читайте здесь.

Напомним, Зеленский сначала, поздравляя киевлян с днем города, напомнил о "запахе цветущих лип и шаурмы возле метро", с которыми у него ассоциируется столица. А позже и сам заехал за шаурмой на заправку, выложив в соцсетях селфи с характерными рулетиками лаваша.

Для продавцов шаурмы лучшей рекламы и не придумаешь. Фастфуд, который до недавнего времени считался перекусом сомнительного качества, вдруг стал не только "нормальной", но и "модной" едой.

Также мы писали, что после Зеленского с шаурмой на АЗС включили в меню "Президентское комбо" за 89 гривен.