Президент Украины Владимир Зеленский уволил Петра Цыгикало с должности главы Государственной пограничной службы Украины. Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.

Так, в соответствии с указом №345/2019, Петр Цыгикало покидает пост главы Госпогранслужбы, а указом №346/2019 он уволен с военной службы в запас с правом носить военную форму одежды.

Отметим, на должность главы Госпогранслужбы Цыгикало назначил Петр Порошенко в июле 2017 года.

Петр Цыгикало. Фото: prm.ua

Напомним, 31 мая Владимир Зеленский уволил начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.

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