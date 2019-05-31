Президент Владимир Зеленский издал новые указы об увольнении руководства Службы безопасности Украины. Соответствующие документы были опубликованы на сайте главы государства 31 мая.

Так, указом №342/2019 Зеленский освободил от должности первого заместителя председателя СБУ Виталия Маликова. Кроме того, указом №343/2019 он освободил его от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности.

Также президент освободил от должности начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка, о чем говорится в указе №344/2019.

Скриншот: president.gov.ua

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский издал указ об увольнении начальника Главного следственного управления Службы безопасности Григория Остафийчука. 30 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об освобождении от должностей двух министров и председателя Службы безопасности.

как сообщала "Страна", Зеленский назначит в руководство СБУ людей Коломойского, Авакова и фабрикатора политических дел.