Юлия Корзун, Кирилл Малышев

На днях в соцсетях стали писать о попытке рейдерского захвата резиденции экс-президента Виктора Януковича. "Страна" отправилась в Межигорье, чтобы проверить, что там сейчас происходит.

В среду, 29 мая, для посетителей Межигорья вход оказался закрыт. Приехала полиция, на посты вышла усиленная охрана. Сделано это было якобы с целью предотвращения рейдерского захвата.

Но уже 30 июня в парк свободно пускают посетителей, и никаких признаков рейдерского захвата не замечено, помимо странного поведения сотрудников резиденции - необщительны, уходят от ответа. Основная ремарка охранников - "только ночью зашёл на смену, не знаю, что вчера тут происходило".

Впрочем не на камеру одна из сотрудниц все-таки рассказала нам, что произошло в "Межигорье".

"Да, людей в среду не пускали. Территорию делят. Старые и новые управляющие. Не хотят отдавать. Полицию нагнали, патрули усиленные. Людей перестали пускать. А так все. Ничего больше особо и не было", - рассказала нам сотрудница "Межигорье". Ещё несколько человек сослались на "санитарный день".

У "Межигорья" 29 мая появился новый управляющий - компания "Скомпани", принадлежащая Алексею Вороненко. Компания выиграла тендер АРМА, обойдя общественную организацию, которая управляла "Межигорьем" последние пять лет, после побега экс-президента Виктора Януковича. Активисты выступают против передачи резиденции под контроль Алексея Вороненко.

Отсюда и возник конфликт "старых и новых" управленцев, породивший новости о рейдерском захвате. Однако, как убедилась "Страна", сейчас в "Межигорье" все спокойно.

Сам Алексей Вороненко в комментарии "Стране" заявил, что слух о рейдерском захвате пустили активисты, которые сейчас управляют "Межигорьем".

"Это бред. Никакого рейдерского захвата не было. Это общественная организация, которая управляет “Межигорьем” после побега Януковича, льет грязь и устраивает провокации. А мы действовали и действуем в рамках закона. Наша компания "Скомпани" выиграла тендер. Сначала эти активисты заявили, что мы планируем какой-то захват, и закрыли парк. А потом они подумали, что это нелогично, потому что наших людей в парке еще быть не может (мы еще не подписали договор и не провели инвентаризацию), и открыли парк. Просто люди, которые последние пять лет управляли “Межигорьем” непонятно на каких основаниях, не хотят, чтобы что-то менялось", - заявил Вороненко "Стране".