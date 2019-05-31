Совладелец "Квартала" и брат помощника президента Борис Шефир дал интервью, которое вызвало эффект разорвавшейся бомбы - и заставило оправдываться администрацию Зеленского.

В нем Шефир призвал к переговорам с Владимиром Путиным и сказал, что российский президент заинтересован прекратить войну. Прямо заявив, что этого как раз не хотела предыдущая украинская власть.

Соратник Зеленского также раскритиковал языковые квоты и вообще закон о тотальной украинизации. Чем вызвал шквал критики от представителей уходящей власти.

Впрочем и новая вынуждена была от него отречься. Как это было - разбиралась "Страна".

"Путин - умный человек"

Впервые тему языка Шефир во время интервью затронул, говоря о мультфильме "Гулливер", который производит студия, связанная с кварталом.

По его словам, мульт будет изначально сниматься на русском и английском языках. На вопрос журналиста, к чему русский язык, если этот рынок закрыт, Шефир ответил:

"Мультфильм делается четыре года. Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется. Долго объяснять, но самый большой удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству. В России тысячи кинотеатров, кроме России есть Казахстан, Беларусь, все постсоветские страны".

Далее он заявил, что войну, из-за которой нельзя продавать фильмы в Россию, "развязали политики" и понадеялся, что новая власть ее закончит. А заодно отменит языковые квоты.

"Квоты и запреты — это плохо. Любые. Это противоречит Конституции Украины. Статью 10, где идет речь о государственном языке, всегда цитируют наполовину. Вторая часть статьи говорит о том, что региональные языки и русский (отдельно выделенный) государство поддерживает и развивает. Квоты — это не развитие, это подавление языка", - сказал совладелец "Квартала".

Он также высказался против запрета русскоязычных книг и призвал регулировать вопрос развития украинского налоговыми льготами, а не дискриминацией по языковому признаку.

Он заявил, что российские телеканалы платят за одну серию сериала 200 тысяч долларов, а украинские - 40-50. Поэтому украинские киношники просто не смогут зарабатывать, если с Россией не будет нормальных отношений.

Чтобы из достичь, нужно убрать от власти людей, которые продолжают войну, заявил Шефир.

"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход".

Шефир уверен, что можно договориться с Россией, "если захотим".

"Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин — маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться. А если нет, то будем объявлять настоящую войну. А то что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив", - считает продюсер.

"Готовьтесь, подонки". Атака порохоботов

Заявления Бориса Шефира вызвали гневную реакцию "партии войны" - прежде всего в лице Андрея Парубия и Петра Порошенко. Хотя это и странно - Шефир никакой официальной должности не занимает. И поэтому его частное мнение никак не могло бы волновать столь уважаемых людей.

Но лишний повод покритиковать Зеленского решили не упускать.

Так, глава Верховной Рады заявил, что не позволит Владимиру Зеленскому и его команде "отменять решения, принятые для защиты государственности".

"Они (команда Зеленского - ред.) говорят о том, что нужно отменить "языковой закон", отменить квоты, отменить декоммунизацию. К сожалению, это становится для них обыденной политикой. Я хочу сказать и от имени Верховной Рады, и от правительства – украинский народ вам этого не позволит! Земля под вами будет гореть", - заявил Парубий.

Не отставал и Порошенко. Он упомянул интервью Шефира в своей речи на съезде партии "Европейская солидарность".

"Если уж так хочется продавать, продавайте на украинском (фильмы в Россию - ред.). Пусть учат", - посоваетовал он.

Порошенко также раскритиковал слова совладельца студии "Квартал 95" о необходимости отмены закона о языке и уменьшения квот на использование украинского языка на телевидении.

"Ибо все это мешает "Кварталу" продавать в Россию фильмы", - добавил он.

Одновременно проклятия на Шефира и Зеленского понесли сторонники Порошенко по соцсетям.

"Соучредитель "Квартал 95" Борис Шефир хочет отмены языкового закона, уменьшения квот на украинский язык и договориться с Путиным чтобы для них открылся российский рынок. Каждый из этих пунктов равнозначен посягательству на независимость Украины. Поэтому будет жесткое противодействие с украинской стороны. Готовьтесь, подонки", - предупредил активист и "порохобот" Александр Иванов.

"Это Борис Шефир, бизнес партнер Зеленского. Понимаете, вот они все в этой компании так думают. Потому что Коломойский заработал на войне, Корбан зарабатывал на войне. Богдан советовал, как лучше зарабатывать на войне. Для них война, это не война за Независимость Украины. Им плевать на Украину. Украина для них — это бизнес. Сегодня Украина, завтра Швейцария. Послезавтра Россия. Потом Израиль откуда нет выдачи. Это же мнение всей их компании единомышленников. Так что не удивляемся. Кстати сами Зеленский из бизнеса не вышел", - пишет волонтер Роман Доник.

"Если Зеленский, Коломойский, Шефир или другой кто нибудь из этой шоблы будет посягать на основы государственности и ревизировать Законы про Мову, Армію, Віру, или продолжат в прямом эфире политику отбеливания Путина и России, переводя инициативу агрессии на Украину, то, ребята, бегитенахуй уже сейчас, ибо мирного протеста против вашей государственной измены не ждите и отпор попыткам подавления этого протеста также гарантирован", - грозно предупреждает политолог Павел Нусс.

После чего у Зеленского поспешили отречься от слов Шефира.

Реакция Зеленского

В Администрации президента заявили, что не разделяют мнения совладельца студии "Квартал 95" Бориса Шефира, который предложил договориться с президентом России, изменить языковые квоты и отменить закон о тотальной украинизации.

Об этом говорится в ответе пресс-службы АП на запрос BBC News Украина.

"Он выразил исключительно собственное мнение. Это мнение не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и Администрации президента", - сообщили в пресс-службе.

Также в Администрации президента напомнили, что господин Шефир не является должностным лицом Администрации президента или членом партии "Слуга народа", - так же как не является ни штатным, ни внештатным советником президента Зеленского.

"С момента вступления Владимира Зеленского на должность Борис Шефир не общался с главой государства", - зачем-то уточнили в АП.

Тон этого ответа звучит как оправдание. Одновременно создается двусмысленное впечатление, что в АП дистанцируют себя от Шефира, который еще недавно работал в предвыборном штабе Зеленского и помогал ему победить.

И это выглядит совсем уж некрасиво. Можно было ограничиться тем, что Борис Шефир - частное лицо. И на этом основании отказаться комментировать его мнение. Но потребовалось зачем-то подчеркивать свое несогласие и заявлять, что Зеленский со своим соратником уже не общается.

Всё это рождает вопрос - действительно ли новый президент хочет закончить войну. Или это было предвыборной фишкой для сбора голосов на юго-востоке?

В соцсетях тоже отмечают, что у Зеленского начинают предавать своих избирателей.

"Как же они боятся разочаровать Парубия и тех, кто голосовал за Порошенко, тех, кто сегодня экзальтированно с пеной у рта выступал на съезде партии "жуликов и психов" (речь о "Европейской солидарности" Порошенко - ред.). А не собственных избирателей.

Пока ещё не поздно, можно попроситься в этот "ЕС", чтоб не тратить силы на строительство ещё одного "Укропа": партии еврейских бандитов под маской невменяемых националистов. Сейчас не 2014-ый год. Не в ту игру играют у нового президента", - пишет политолог Олег Волошин.

Соратник Зеленского озвучил надежды тех 73% людей, которые голосовали за нового президента, считает журналистка Виктория Светлова.

"На самом деле Шефир прав: языковой закон нужно отменять, войну нужно заканчивать, от повестки противостояния и подавления нужно переходить к повестке созидания и взаимоуважения. И очень жаль, что в администрации президента от его позиции открестились. Ведь по сути Шефир озвучил ожидания тех 73 % избирателей, которые отдали Зеленскому свой голос".