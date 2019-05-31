В Киеве в пятницу, 31 мая, произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей, пять их которых - Мерседесы премиум-класса. Инцидент попал на видео, которое опубликовано на странице ДТП.Kiev.ua. в соцсети.

"ДТП в самой бедной стране Европы: Киев, Столичное шоссе к Выдубичам, бюджетники и субсидианты в левом ряду. В лучших традициях дохода 4000 в месяц. На всю родину. На павзе:)", - говорится в комментарии к видео.

Стоит отметить, что на опубликованном ролике не видно, что машины столкнулись и получили повреждения. Не исключено, что не все они попали в ДТП. Возможно, на каких-то из этих авто на место ДТП приехала группа поддержки.

Ранее "Страна" писала о том, что под Тернополем в ДТП разбилась бригада рабочих Укрэнерго, погибли 4 человека.

Также мы сообщали, что в Украине решили ввести учет ДТП, а также анализировать их причины.