Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков говорит, что команда президента Владимира Зеленского настаивает на принятии законов об импичменте и снятии неприкосновенности единым пакетом. Об этом он пишет в колонке для "Украинской правды".

"Законопроект о снятии депутатской неприкосновенности уже давно подан в Раду. Владимир Зеленский инициировал и закон об импичменте президента. Мы хотим, чтобы эти законопроекты были приняты одним пакетом", - заявил Разумков. По словам соратника Зеленского, он и его коллеги "готовы идти во власть, которая не дает иммунитета". "Но готовы ли к этому политики старой школы? Подозреваю, что нет", - предположил Разумков.

По его мнению, Верховная Рада "не в состоянии проголосовать за новый прогрессивный Избирательный кодекс". "21-го июля фактически состоится третий тур выборов по изменению политической системы страны. Мы выиграли битву, но пока не выиграли войну со старой коррупционной системой. Да, это плохо, что повторять приходится трижды. Но, я надеюсь, с третьего раза система наконец получит окончательный вердикт от народа", - считает лидер партии "Слуга народа".

Как сообщала "Страна", 29 мая президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроект об импичменте. В это же время он подал в Раду законопроект об импичменте.