Верховная Рада может проголосовать за законопроект № 10313 о легализации медицинской марихуаны, зарегистрированный 20 мая, уже на заседании 6 июня. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Законопроект зарегистрировали только 20 мая, он должен был быть проголосован 28 мая, он был в повестке дня, но его не успели рассмотреть. Надеюсь, что 6 июня он будет стоять первым в повестке дня и будет кворум, чтобы голосование было результативным", - сказал один из его авторов депутат Александр Опанасенко.

Он отметил, что проект закона подготовлен на основе соответствующей петиции, набравшей необходимое количество голосов, и является приоритетным для рассмотрения Верховной Радой. Нардеп считает, что законопроект может быть принят текущим составом Верховной Рады и во втором чтении.

"Мы будем делать все необходимое, чтобы этот закон прошел и первое, и второе чтение. А если он будет принят в первом чтении, то он перейдет в следующую каденцию, которая и будет рассматривать его во втором чтении. Если же он не будет принят в первом чтении, то две фракции, которые на 100% будут в следующем парламенте, поставили подписи, что этот закон будет приниматься", - сказал Опанасенко.

При этом депутат отметил, что необходимые для реализации этого закона нормативные акты могут быть разработаны и приняты в течение шести месяцев. Часть из них будет разрабатывать Минздрав, часть МВД и МОН. Опанасенко отметил, что авторы законопроекта ставили пред собой задачу урегулировать возможность украинцев получать лекарства к канабиоидами наравне с другими группами обезболивающих препаратов.

Напомним, накануне выборов Владимир Зеленский высказался за легализацию медмарихуаны и предложил создать город с жрицами любви.

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