Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков признан лучшим игроком в заключительном туре Премьер-лиги Чемпионата Украины по футболу (УПЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В матче с "бронзовой" "Александрией" полузащитник отличился дублем и принес "Динамо" выездную победу со счетом 2:0.

В борьбе за эту награду 21-летний полузащитник обошел таких игроков, как Арни Вильхамссон (Черноморец), Сергей Мякушко (Карпаты) и Тарас Степаненко (Шахтер).

Всего в минувшем сезоне Виктор Цыганков провел 31 игру в футболке "бело-синих". Он забил 18 голов и совершил 11 голевых передач.

Как сообщала "Страна", в весенней части чемпионата Украины сезона 2018/19 динамовца Виктора Цыганкова несколько раз признавали лучшим игроком тура.

Напомним, что Шахтер поблагодарил Харьков за сезон гигантскими фото команды.