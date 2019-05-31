Президент Владимир Зеленский отстранил Сергея Дмитрука от должности председателя Коростенской райгосадминистрации Житомирской области. Об этом говорится в распоряжении №56/2019-рп от 31 мая, опубликованном на сайте президента.

"Согласно ч. 3 ст. 154 Уголовного процессуального кодекса Украины отстранить Дмитрука Сергея Васильевича от должности председателя Коростенской районной государственной администрации Житомирской области", - говорится в распоряжении.

Ч. 3 ст. 154 УПК предусматривает отстранение от должности лиц, назначаемых президентом Украины, на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством.

Напомним, 23 апреля правоохранители задержали председателя и начальника отдела Коростенской РГА во время получения взятки.

"Чиновники требовали 1500 долларов за выделение двух земельных участков. Средства получали в два этапа, что было зафиксировано правоохранительными органами", - сообщается на сайте Нацполиции.

Дмитрука и его подчиненного задержали во время получения и распределения второй части взятки в 800 долларов.

По факту вымогательства служащим взятки открыли уголовное производство ч. 3 ст. 368 УК.

Фото: npu.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Одессе на взятке задержали главного "паркового" чиновника.

Также мы сообщали, что в Житомирской области сотрудники ГФС погорели на взятке.