Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что антироссийские санкции должны продолжаться до тех пор, пока все оккупированные территории нашей страны не будут возвращены. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, санкции Зеленский обсуждал с министрами иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем и Польши Яцеком Чапутовичем. Он поблагодарил их за поддержку Украины и отметил, что рассчитывает на продолжение санкций.

"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - сказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил за поддержку Украины со стороны Польши и Швеции в защите суверенитета и территориальной целостности и в вопросе освобождения украинских пленных. Президент также отметил, что борьба с коррупцией, бедностью и экономической стагнацией - это второй фронт для Украины.

Со своей стороны руководители внешнеполитических ведомств Польши и Швеции подтвердили последовательную поддержку усилий Украины по защите территориальной целостности, возвращения всех украинских пленных, незаконно захваченных РФ, а также в вопросах интеграции Украины в ЕС.

Напомним, Рада обратилась в ООН, НАТО и ПАСЕ за новыми санкциями для России из-за нарушения прав коренных народов.

Также мы писали, что Украина будет добиваться "гамбургских санкций", если Россия не освободит моряков.