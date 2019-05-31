Зеленский потребовал от представителей ЕС продолжить антироссийские санкции
Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что антироссийские санкции должны продолжаться до тех пор, пока все оккупированные территории нашей страны не будут возвращены. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, санкции Зеленский обсуждал с министрами иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем и Польши Яцеком Чапутовичем. Он поблагодарил их за поддержку Украины и отметил, что рассчитывает на продолжение санкций.
"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - сказал Зеленский.
Глава государства поблагодарил за поддержку Украины со стороны Польши и Швеции в защите суверенитета и территориальной целостности и в вопросе освобождения украинских пленных. Президент также отметил, что борьба с коррупцией, бедностью и экономической стагнацией - это второй фронт для Украины.
Со своей стороны руководители внешнеполитических ведомств Польши и Швеции подтвердили последовательную поддержку усилий Украины по защите территориальной целостности, возвращения всех украинских пленных, незаконно захваченных РФ, а также в вопросах интеграции Украины в ЕС.
Напомним, Рада обратилась в ООН, НАТО и ПАСЕ за новыми санкциями для России из-за нарушения прав коренных народов.
Также мы писали, что Украина будет добиваться "гамбургских санкций", если Россия не освободит моряков.