Сегодня, 31 мая, в Киеве проходит съезд партии "Европейская солидарность", лидером которой стал экс-президент Петр Порошенко. Как удалось узнать корреспондентам "Страны", партийный список кандидатов в народные депутаты от "ЕС" огласят позже, однако уже известно, кто из политиков войдет в президиум политической силы.

Итак, съезд партии "ЕС" прекратил полномочия всего состава президиума центрального совета, избранного в августе 2015 года, и избрал новый. В него вошли Ирина Геращенко, Мария Ионова, Юрий Бирюков, Сергей Таран, Виталий Гайдукевич, Олег Синютка. Петр Порошенко как глава партии и Максим Саврасов как руководитель секретариата партии входят в президиум по должности.

Съезд также прекратил полномочия главы партии Виталия Кличко, который подал в отставку еще в 2016 году.

Напомним, вчера Петр Порошенко получил партийный билет "Европейской Солидарности".

Также мы писали о том, поможет ли партии Порошенко сокрытие его имени.