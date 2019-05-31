АО "Укрзализныця" начала реконструкцию железнодорожной станции на Выдубичах для экспресса Kyiv Boryspil Express, курсирующего из Киева в аэропорт Борисполь. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Это первый этап более масштабной реконструкции данного транспортно-пересадочного узла, его интеграции с транспортной системой столицы, в частности метрополитеном", - цитирует главу компании Евгения Кравцова пресс-служба.

По словам Кравцова, в планах "Укрзализныци" закончить ремонт к концу 2019 года.

В сообщении железнодорожного перевозчика также указывается, что за полгода с начала запуска Kyiv Boryspil Express, экспрессы перевезли более 360 тысяч пассажиров в аэропорт "Борисполь" и обратно.

"Мы сделали все от нас зависящее: адаптировали график Kyiv Boryspil Express с пассажиропотоком аэропорта, ввели в эксплуатацию после модернизации шестой состав дизель-поезда Pesa, определили пиковые периоды и запустили сдвоенные составы экспресса", - заявил Кравцов.

При этом он считает, что в идеале для этого маршрута необходимы поезда большей вместимости - до 500 пассажиров (на данный момент вместимость - до 100 человек). По мнению Кравцова, пять таких составов могли бы обеспечить бесперебойную и ритмичную доставку всех желающих в аэропорт и обратно.

"Однако не забываем, что один поезд такой комплектации потянет на 9 млн евро. К тому же, уже сегодня должны думать, что это должны быть или электропоезда с автономным ходом, или гибридные дизель-электропоезда, поскольку основная доля этого маршрута электрифицирована", - отметил Кравцов.

Вариантов приобретения такого подвижного состава, по словам главы компании, может быть несколько: партнерство с частными структурами, государственное финансирование и собственные средства "Укрзализныци".

Напомним, "Укрзализныця" решила на постоянной основе использовать сдвоенный состав экспресса по маршруту Киев - аэропорт "Борисполь" в пиковые часы.

Ранее "Страна" писала о том, что только 4% пассажиров аэропорта Борисполь пользуются экспрессом от Укрзализныци.