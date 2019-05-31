В пятницу, 31 мая, в Киеве на Южном мосту автомобиль насмерть сбил лося. Видео с последствиями инцидента опубликовано в YouTube.

На записи видно, как видеорегистратор автомобиля, проезжающего по мосту, зафиксировал последствия ДТП: микроавтобус с прицепом остановился перед сбитым животным. В результате аварии, к сожалению, лось погиб.

Подробности дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Инцидент произошел утром. На Facebook-странице "Киев Оперативный" уточняется, что животное сбил Mercedes.

Скриншот: Facebook/ Киев Оперативный

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Видео: YouTube/ MetusMortis

Напомним, мы публиковали видео, как два лося устроили поединок за самку прямо во дворе жилого дома.

Также мы писали о том, что под Киевом водитель "Лады" на шоссе насмерть сбил лося.