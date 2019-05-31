На место посла США в Украине Мари Йованович прибыла в Киев временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин (Kristina Kvien), которая встретилась с сотрудниками посольства США. Об этом говорится в сообщении посольства в микроблоге Twitter в пятницу.

"Сегодня сотрудники посольства США в Киеве во время общего собрания приветствовали временную поверенную в делах США в Украине Кристину Квин. Она прибыла в Украину 28 мая 2019 года", - отмечается в сообщении.

Фото: twitter.com

До недавнего времени Кристина Квиен была исполняющим обязанности заместителя главы миссии в посольстве США в Париже. Госпожа Квиен также работала на должности советника министра по экономическим вопросам в посольстве США в Париже в сентябре 2016 года. В 2013–2016 годах она была советником по экономическим вопросам в посольстве США в Бангкоке. В 2010–2013 годах - советник по экономическим вопросам в Лондоне; с 2008 по 2010 год - директор по делам Европейского Союза, Украины и Беларуси в Совете национальной безопасности Администрации президента в Вашингтоне.

Напомним, что в посольстве США официально объявили о финише дипломатической каденции в Киеве посла Йованович.

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