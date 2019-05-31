Министр иностранных дел Польши заявил, что украинские студенты должны будут вернуться в Украину, чтобы строить современное государство. Их на обучении в Польше находится 40 тысяч.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время лекции в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, передает 31 мая УНН.

"В Польше в настоящее время обучаются 40 тысяч украинских студентов, и каждый университет может найти этих представителей вашего общества... Мы поздравляем их, приглашаем их", - сказал Чапутович.

Он отметил, что студенты из Украины должны пользоваться полученными во время обучения в Польше и других европейских странах знаниями и навыками, чтобы вернуться на родину и построить современное государство, а также общество.

Как сообщала "Страна", в Польше в результате ДТП тяжело пострадали две украинские студентки. Обоих студенток посетила консул, которая пообщалась с девушками и их родителями. Состоялась также встреча с представителем одного из ВУЗов, где учится одна из девушек.

Отметим, что украинцы лидируют по количеству нелегалов в Чехии.