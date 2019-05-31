Партия "Европейская солидарность", которая идет на парламентские выборы, хочет иметь своих представителей в парламенте, чтобы побеждать и "брать власть". Об этом заявил лидер этой политической силы Петр Порошенко, пишет "Интерфакс-Украина".

Интересно, что на съезде "Европейской солидарности" присутствовал также спикер Верховной Рады Андрей Парубий (который прошел в парламент в составе новосозданной тогда партии "Народный фронт" в октябре 2014 года, а 14 апреля 2016 года стал председателем Верховной Рады). Парубий заявил об участии в выборах с "командой единомышленников". "Конечно, я иду на эти парламентские выборы, я иду с командой единомышленников, с которой мы работали все эти годы вместе в парламенте и вне парламента", - сказал Парубий на съезде партии "Европейская солидарность" (переименованная партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность").

Парубий выразил убеждение, что для всего государства важно, "чтобы в будущем парламенте было достаточно депутатов, которых нельзя ни купить, ни запугать, которые будут стоять твердо и нерушимо на украинских позициях - на позициях украинской повестки дня". Он также подчеркнул, что эта команда будет вести Украину в ЕС и НАТО. "Мы будем защищать украинские ценности... как наши бойцы защищают нашу независимость, ... так и мы сегодня стоим нерушимой стеной под флагами "Европейской солидарности", чтобы каждый знал наши задачи и наши цели", - подчеркнул он.

Напомним, внеочередные выборы в парламент назначены на 21 июля.

Как сообщала "Страна", Парубий на съезде у Порошенко похвалил Украину известным нацистским выражением.