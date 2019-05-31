Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в России, на Западе или в других странах. Об этом он сказал на встрече с руководителями конституционных судов ряда иностранных государств, передает БЕЛТА.

"Смею вас заверить: демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в нашей родной, братской России или на Западе, или дальше - в развивающихся странах", - заявил Лукашенко.

"Нисколько не меньше. Но, может быть, мы пожестче требуем порядка, потому что мы не так богаты, как Россия. Она может допустить ошибку, но огромные богатства помогают эту ошибку быстро исправить"", - добавил он.

Лукашенко сообщил, что Беларусь училась прежде всего у своих соседей, "потому что они близки нам по развитию, со многими мы были в одном государстве", - сказал белорусский президент.

Также, по его словам, многое в белорусской Конституции заимствовано "у оплотов демократии, прежде всего Франции и Соединенных Штатов Америки".

Как сообщала "Страна", из России в Беларусь пустили чистую нефть, которая попадет и в Украину.

Отметим, что Лукашенко попытался познакомить Назарбаева со своей сотрудницей. Однако бывший лидер Казахстана это предложение не принял. Он только задал девушке какой-то вопрос, на который она ответила утвердительно.