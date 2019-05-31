"Это незаконно". Первый замдиректора ГБР Варченко осудила своего шефа за увольнение четырех сотрудников
Первый заместитель директора Госбюро расследований Ольга Варченко заявляет, что директор ГБР Роман Труба незаконно уволил четырех руководителей подразделений бюро. Об этом она сказала в комментарии Украинским новостям.
"Они (руководители подразделений) уволены незаконно", - отметила Варченко. По ее словам, каких-либо документов, подтверждающих неудовлетворительное прохождение уволенными сотрудниками испытательного срока, им не предоставляли. Кроме того, Труба нарушил закон о госслужбе в части сообщения сотрудникам об увольнении в предусмотренный законом срок (не позже, чем за 7 календарных дней).
Также, Труба принял решение об увольнении без соответствующего представления конкурсной комиссии, что предусматривает закон "О Госбюро расследований". Помимо этого, предупреждение об увольнении принято без согласования с первым заместителем директора ГБР и заместителем, что является нарушением закона и решения суда, которым директору запрещено единолично осуществлять определенные полномочия.
Также, Труба нарушил статью Конституции о гарантировании гражданам защиты от незаконного увольнения.
Напомним, что директор ГБР 29 мая уволил четырех руководителей подразделений.
При этом главу пресс-службы ГБР уволили за публикацию новости о деле против Порошенко.