Первый заместитель директора Госбюро расследований Ольга Варченко заявляет, что директор ГБР Роман Труба незаконно уволил четырех руководителей подразделений бюро. Об этом она сказала в комментарии Украинским новостям.

"Они (руководители подразделений) уволены незаконно", - отметила Варченко. По ее словам, каких-либо документов, подтверждающих неудовлетворительное прохождение уволенными сотрудниками испытательного срока, им не предоставляли. Кроме того, Труба нарушил закон о госслужбе в части сообщения сотрудникам об увольнении в предусмотренный законом срок (не позже, чем за 7 календарных дней).

Также, Труба принял решение об увольнении без соответствующего представления конкурсной комиссии, что предусматривает закон "О Госбюро расследований". Помимо этого, предупреждение об увольнении принято без согласования с первым заместителем директора ГБР и заместителем, что является нарушением закона и решения суда, которым директору запрещено единолично осуществлять определенные полномочия.

Также, Труба нарушил статью Конституции о гарантировании гражданам защиты от незаконного увольнения.

Напомним, что директор ГБР 29 мая уволил четырех руководителей подразделений.

При этом главу пресс-службы ГБР уволили за публикацию новости о деле против Порошенко.