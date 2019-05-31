Начиная с 31 мая в Киеве будет частично ограничено движение транспорта в направлении с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе. Об этом сообщается на сайте Киева со ссылкой на "Киевавтодор".

В сообщении говорится, что ограничение накладывается в связи с ремонтными работами на Южном мостовом переходе и продлится до 4 июня.

Также "Киевавтодор" сообщает об ограничении движения на Северном мосту в направлении станции метро "Почайная" в связи с ремонтом плит проезжей части. Ограничение продлится до 5 июня.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Ранее "Страна" писала о том, что в субботу, 1 июня, центр Киева перекроют ради масштабного велопробега.

Также мы сообщали, что из сквера возле туристического моста в Киеве исчезла сотня туй, посаженных лично Кличко.