В Харькове закрылась автошкола, где получала права Елена Зайцева, виновница резонансного ДТП на Сумской, в котором погибли шестеро пешеходов. Об этом сообщает "Обозреватель".

По словам начальника Главного сервисного центра МВД Украины Владислава Криклия, аккредитационная комиссия рассмотрела перечень нарушений, которые касались материально-технической базы, и, согласно процедуре, предложила автошколе их исправить. Однако в учреждении нарушения исправлять не стали - просто закрыли деятельность школы.

"Понимая общественный резонанс, я так полагаю, они решили их не исправлять. Потому что им все равно бы уже не дали нормально жить", - сказал Криклий.

По его словам, сервисный центр МВД не может проверять автошколы, инспекции проводятся лишь в случае происшествий. Например, в этот раз факты нарушений обнаружило следственное управление Харьковской области в рамках следственных действий.

"Они проверяли наличие журналов, присутствовала ли Зайцева на обучении, расписывалась ли в журналах во время посещения занятий. В ходе этого они обнаружили определенные недостатки в деятельности автошколы, о чем сообщили нам. И мы уже это обращение рассмотрели", – рассказал Криклий.

Напомним, вечером 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, в результате шестеро человек погибли.

Оба фигуранта находились в СИЗО во время следствия и суда. 26 февраля 2019 года был вынесен приговор: обоим водителям дали по 10 лет лишения свободы с требованием выплатить компенсацию потерпевшим. 23 марта апелляцию на приговор подал адвокат Геннадия Дронова. В последний день возможной подачи жалобы, 26 марта, апелляцию подали Елена Зайцева и ее новый адвокат Юлия Плетнева.