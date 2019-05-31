Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшней встречи с директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артемом Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назаром Холодницким не предлагал им подать в отставку. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на одного из участников встречи.

"Нет, не предлагал", - сказал он. По его словам, во время встречи обсуждались общие вопросы. Других деталей он не сообщил.

Напомним, что Зеленский на встрече дал НАБУ и САП три месяца на подвижки в самых резонансных коррупционных делах.

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