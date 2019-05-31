В субботу, 1 июня, в селе Круты Нежинского района Черниговской области сторонники ПЦУ планируют провести собрание, на котором будут приняты решения, позволяющие передать Свято-Михайловский храм УПЦ, история которого насчитывает 130 лет, в ПЦУ. Об этом сообщает "112 Украина".

По словам настоятеля Свято-Михайловской парафии села Круты отца Василия Вильховецкого, который служит настоятелем храма 26 лет, это уже не первая попытка забрать храм УПЦ. 10 февраля православная религиозная громада провела собрание и подтвердила, что прихожане желают остаться в УПЦ. 27 февраля сторонники ПЦУ предприняли попытку вынести религиозный вопрос на рассмотрение на сходе села. Им это не удалось. "Территориальная громада не является религиозной. Она объединяет и людей, которые не посещают церковь", - пояснил отец Василий Вильховецкий, отметив, что в религиозную громаду входят именно прихожане парафии.

По словам священнослужителя, сторонники ПЦУ в Крутах немногочисленны. Костяк инициативной группы составляет священник УПЦ КП Сергей Чутченко, бывший участковый (баллотировался на главу сельсовета но не был избран) Николай Ворона, местный пенсионер Анатолий Нещерет, две пенсионерки, преподававшие в школе в Крутах – Александра Нещерет и Валентина Корниенко.

Сторонники ПЦУ арендовали 1 июня дом культуры в Крутах. Они называют себя инициативной группой религиозной громады и созывают жителей села прийти в 14:00 и решить судьбу храма. Аренда оформлена на Николая Ворону. Подтверждением является копия платежного документа, которой располагает отец Василий. За час аренды было уплачено 300 грн. "Они выдают себя за религиозную громаду, но на самом деле не имеют к нам отношения, так как не являются прихожанами храма", - сказал отец Василий. По его словам, в прошлом Сергей Чутченко прислуживал в храме в Крутах, но затем поступил в семинарию УПЦ КП.

Отец Василий не исключает, что поддержку инициативной группе перехода в ПЦУ могут оказать титушки и силовики, как это было в других селах, где храмы были отняты. "Сейчас на примере нашего села будет видно, как новая власть реагирует на захваты храмов. Если никак не отреагирует, рейдерство, которое мы наблюдаем последние полгода, продолжится", - подчеркнул священнослужитель.

Как сообщала "Страна", под Черновцами сторонники ПЦУ атаковали храм, прихожане обратились к Зеленскому.

Также стало известно, что на Волыни захватили дом священника УПЦ.

Ранее мы писали о том, что в Ровенской области члены ПЦУ с полицией и СБУ захватили храм.