В пятницу, 31 мая, в Киеве проходит съезд партии "Европейская солидарность" (старое название - "Блок Петра Порошенко "Солидарность"). На нем лидером политсилы избрали экс-президента Петра Порошенко. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

На съезде партии присутствуют председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, народные депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко".

Съезд партии принял решение сменить лидера. Им вместо мэра Киева Виталия Кличко избрали экс-президента Петра Порошенко. Также сегодня "Европейская солидарность" рассматривает организационные вопросы - о программе партии и центральном совете.

Петр Порошенко выступает на съезде с речью, трансляция которой ведется на его странице в Facebook. Экс-президент заявил, что Украина - одна из немногих постсоветских стран, в которой работают демократические институты. Также, по словам Порошенко, его команда "потеряла в рейтинге ради реформ".

Видео: Facebook/ Петро Порошенко

Напомним, вчера Петр Порошенко получил партийный билет "Европейской Солидарности".

Также мы писали о том, поможет ли партии Порошенко сокрытие его имени.