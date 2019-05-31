Заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко подал в отставку. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на заявление самого Кононенко.

"Подал рапорт (об увольнении - прим. ред.). Жду указ", - сказал Кононенко журналистам издания.

Виктор Кононенко. Фото: УНИАН

На данный момент на сайте президента указ об увольнении с должности замглавы СБУ Виктора Кононенко отсутствует.

Напомним, ранее мы писали, что глава СБУ Василий Грицак написал заявление об отставке и ушел в отпуск. Исполняющим обязанности главы СБУ назначен Иван Баканов.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский определился с заместителями и.о. главы СБУ Ивана Баканова. По данным источника "Страны" в окружении Зеленского, речь идет о Виталии Бунечко, Олеге Козловском и Алексее Петрове.

В то же время, по данным источника "Страны", 30 мая, несмотря на отпуск глава СБУ Василий Грицак вышел на работу и провел двухчасовую встречу с высокопоставленным работником ЦРУ.