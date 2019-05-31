На территории бывшей тюрьмы в Дубно Ровенской области нашли 19 человеческих останков на месте захоронения более 400 заключенных, которые были жестоко убиты Народным комиссариатом внутренних дел в конце июня 1941 года, перед приходом в город немецких войск. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Страшную находку обнаружили неподалеку от тюремной стены, в одной из вырытых ям. Среди человеческих останков: три женщины, остальные - мужчины. У четырех человек видны пулевые ранения в голову. По предварительным оценкам экспертов, у жертв целились не впритык. По словам антрополога Института археологии Национальной академии наук Ольги Минейко, расположение тел аккуратное, что свидетельствует о том, что их не бросали в спешке и хаотично в ямы. "Человеческие останки, которые мы обнаружили, с согнутыми руками и ногами, что свидетельствует о сроке осуществления захоронения до 3 дней после расстрела", - рассказывает она.

Согласно данным ученых, ведущих раскопки, захоронения расстрелянных узников проводили немецкие солдаты, пришедшие в тюрьму после отступления НКВД. В одном из немецких архивных документов говорится, что органы НКВД расстреляли в Дубенский тюрьме 400 этнических немцев и украинцев. "Сколько людей было захоронено в ямах бывшего тюремного двора, станет известно после проведения поисковых работ, которые начались в марте этого года. На сегодня неизвестно о национальности жертв. Согласно документам и воспоминаниям, это были украинцы и этнические немцы", - говорится в материале.

Как известно, 22-23 июня 1941 года массовые расстрелы политических заключенных в тюрьмах НКВД начались в Западной Украине, потом по всей Украине. По информации Украинского института национальной памяти в течение двух недель перед наступлением немецких войск советская власть убила около 22 000 людей, которых преследовали за национальное сознание и политические убеждения. Их расстреляли в связи с началом войны с Германией.

Фото: radiosvoboda.org

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