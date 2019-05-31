В четверг, 30 мая, несмотря на отпуск глава СБУ Василий Грицак вышел на работу и провел двухчасовую встречу с высокопоставленным работником ЦРУ. Об этом сообщают источники "Страны".

Сотрудника ЦРУ сопровождали четверо охранников с оружием под одеждой. О чем шла беседа неизвестно. На нее не были допущены даже переводчики.

Напомним, еще не уволенный со своей должности Василий Грицак ушел в отпуск, а место и.о. главы СБУ занял Иван Баканов.

Ранее мы писали о том, что президент Владимир Зеленский определился с заместителями и.о. главы СБУ Ивана Баканова. По данным источника "Страны" в окружении Зе, идет о Виталии Бунечко, Олеге Козловском и Алексее Петрове.