В течение двух лет, начиная с 2020-го, Венгрия намерена вложить 2,5 миллиарда форинтов (более 7,5 млн евро) в "культурную экспансию" на Закарпатье. Об этом пишет Mukachevo.net.

По словам уполномоченного венгерского министра, ответственного за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем, Иштвана Грежи, программа будет направлена ​​на обновление зданий культурного наследия, а также внедрение театрально-музыкальных программ.

Программа стартует в 2020 году и продлится на протяжении двух лет. Первым ее этапом станет реконструкция Венгерского национального театра в Берегово, где уже этой осенью разместится также культурный центр имени Шари Федак. Далее запланирована поддержка учреждений культуры по всему Закарпатью.

При этом если эта модель на Закарпатье заработает, то она будет распространяться и на другие зарубежные венгерские общины. Грежа отметил, что в Будапеште готовы поддержать не только закарпатских венгров, а также представителей всех национальностей Закарпатья.

Напомним, Янош Адер рассказал Зеленскому, чего от Украины хотят закарпатские венгры.

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