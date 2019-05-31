Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что планирует обсудить с госсекретарем США Майком Помпео Иран, Сирию и ситуацию в Украине. Об этом сообщает "Интерфакс".

"У нас будет множество проблем для обсуждения... В первую очередь, вопрос Ирана и то, как мы можем предотвратить создание ядерного оружия", - сказала Меркель журналистам перед переговорами с госсекретарем. Также стороны планируют обсудить ситуацию в Афганистане, где дислоцированы силы Германии и США, а также положение в Сирии. "Конечно, речь пойдет о будущем Украины после того, как там прошли президентские выборы", - указала канцлер.

Как сообщала "Страна", канцлер Германии Ангела Меркель не будет досрочно складывать свои полномочия, так как она разочарована в своей потенциальной преемнице Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Напомним также, что после беседы с Зеленским Макрон рассказал, когда станет возможной новая встреча в "нормандском формате".

В МИД России также оценили возможность новой встречи в нормандском формате.