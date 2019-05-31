Нардеп Игорь Мосийчук, которого заподозрили в том, что он пришел на эфир ТВ в нетрезвом виде, опубликовал документы о том, что тяжело болен и перенес операцию. Об этом он написал в Facebook.

"Мое отсутствие на заседаниях Верховной Рады, отмененные встречи, отмененные эфиры, или неоднозначное впечатление, которое могло сложиться у зрителей – у всего, что имело место в последнее время, к сожалению, довольно досадное объяснение. Чтобы быть до конца откровенным, открою врачебную тайну и покажу документы, удостоверяющие мой диагноз и больничный", - написал нардеп, который недавно вышел из Радикальной партии Ляшко.

"Процесс лечения вышел сложный: сильные боли, прием большого количества лекарств, что "било" по организму, несколько раз наркоз, но к счастью болезнь удалось обуздать. Спасибо медикам, которые поставили меня на ноги: каждому врачу, медсестре и санитарке. Благодаря вашим усилиям я выхожу с больничного и возвращаюсь к работе", - написал Мосийчук и приложил медицинские документы. По документам у Мосийчука тяжелое заболевание пищевода - хронический эзофагит.

Фото: facebook.com/igor.mosijcuk

Эзофагит - заболевание пищевода, сопровождающееся воспалением его слизистой оболочки. Началу заболевания способствуют нарушения питания, ожоги, химические вещества, полигиповитаминоз, обширная инфекция. При эзофагите может повышаться температура тела, отмечается общее недомогание, появляются неприятные ощущения по ходу пищевода во время продвижения пищи, может беспокоить жжение, иногда резкая боль в пищеводе.

Помимо этого, пациенты жалуются на ухудшение общего состояния: снижение массы тела; плохой сон; головные боли;

повышенную утомляемость; боли в сердце; головокружение.

Напомним, что Мосийчука обвинили в том, что он пьяным пришел на телеэфир.

Также "Страна" разбиралась, что на самом деле произошло с Мосийчуком в телеэфире.