Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин, который сейчас выступает за молодежную сборную Украины на чемпионате мира-2019, не поможет своей команде в 1/8 финала, куда подопечные Петракова вышли с 1 места в группе D. И причем дело не в травме или игровых кондициях кипера.

Его вызвал в расположение первой национальной сборной Андрей Шевченко. Таким образом Андрей Лунин будет готовиться к отборочным матчам Евро-2020 против Сербии и Люксембурга. Об этом передает пресс-служба УАФ.

Кроме Лунина, в расположение сборной завтра 1 июня приедут остальные вызванные на сбор кандидаты: 18 игроков украинской Премьер-лиги, чьи клубы вчера завершили национальный чемпионат и Артем Кравец с Эдуардом Соболем, которые получили несколько дней для отдыха после заключительных игр сезона в Турции и Чехии соответственно.

Завтра же вечером все вызванные в главную команду игроки проведут первую совместную тренировку на стадионе "Солнечный".

Ранее "Страна" рассказывала, что U20, ЧМ-2019. "Ноги дрожали, но главное победа", - тренер сборной Украины на ЧМ-2019. рад выходу в плей-офф.