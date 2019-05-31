В Администрации президента Владимира Зеленского заявили, что не разделяют мнения совладельца студии "Квартал 95" Бориса Шефира, который предложил договориться с президентом России, изменить языковые квоты и отменить закон о тотальной украинизации.

Об этом говорится в ответе пресс-службы АП на запрос BBC News Украина.

"Он выразил исключительно собственное мнение. Это мнение не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и Администрации президента", - сообщили в пресс-службе.

Также в Администрации президента напомнили, что господин Шефир не является должностным лицом Администрации президента или членом партии "Слуга народа", - так же как не является ни штатным, ни внештатным советником президента Зеленского.

"С момента вступления Владимира Зеленского на должность Борис Шефир не общался с главой государства", - сообщили в АП.

Как сообщала "Страна", Парубий начал пугать Зеленского за отход прежнего курса властей. Также он вспомнил интервью Шефира, отметив, что его заявления о переговорах с Россией "противоречат ранее принятым решениям для защиты государственных устоев Украины".