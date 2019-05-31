Зампредседателя фракции БПП Сергей Березенко возглавит избирательный штаб партии "Европейская солидарность" (переименованная партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность") и будет баллотироваться по мажоритарному округу. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос в кулуарах съезда "Европейской солидарности", соответствует ли действительности информация, что он будет руководить избирательным штабом этой партии, Березенко сказал: "Да". В то же время он отказался отвечать на вопросы, связанные с работой избирательного штаба политсилы.

Березенко отметил, что съезд партии "Европейская солидарность" в пятницу рассмотрит вопрос участия политической силы в досрочных парламентских выборах, а выдвижение кандидатов в народные депутаты от "ЕС" состоится 6 или 7 июня. Нардеп также сообщил, что его кандидатуры не будет в партийных списках, он будет баллотироваться по мажоритарному округу.

Сегодня, 31 мая в Мистецьком арсенале в Киеве проходит съезд партии. На нем принято решение, что лидером станет экс-глава страны Петр Порошенко.

Напомним, что 24 мая учредительный съезд "БПП "Солидарность" принял решение о смене названия – политсила называется "Европейская солидарность".

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