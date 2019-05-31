Вчера, 30 мая, чемпионат Украины по футболу завершился и по его итогам уже стал известен график старта наших клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы сезона 2018/2019. Борьбу на евроарене поведут пять украинских команд.

Итак, Шахтер в ранге победителя Премьер-лиги получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, Динамо, завоевавшее серебряные награды, вышло в третий квалификационный раунд ЛЧ. Киевлянам для попадания в группу необходимо будет последовательно пройти преодолеть двух соперников. В случае неудачи на любой стадии "бело-синие" автоматически перейдут в групповой турнир Лиги Европы, передает пресс-служба УАФ.

В Лиге Европы Украину будут представлять три клуба. Напрямую в групповой этап вместе с 16-ю другими участниками должен был попасть обладатель Кубка страны, но успех Шахтера предоставил такое право бронзовому призеру Премьер-лиги - Александрии.

В свою очередь пятая команда УПЛ, которой стала Заря, стартует во втором раунде квалификации, а четвертая (ФК Мариуполь) - в третьем. Таким образом, нашим Заре и ФК Мариуполь для выхода в основную сетку Лиги Европы нужно пройти трех и двух соперников соответственно.

Квота Украины на евросезон-2019/2020 Лига чемпионов

Чемпион УПЛ Шахтер стартует в групповом раунде.

Жеребьевка - 29 августа, первый тур - 17/18 сентября.

Вице-чемпион УПЛ Динамо стартует в третьем квалификационном раунде.

Жеребьевка - 22 июля, матчи - 6/7 августа и будет 13 августа.

Лига Европы

Бронзовый призер УПЛ Александрия стартует в групповом раунде.

Жеребьевка - 30 августа, первый тур - 19 сентября.

Четвертая команда УПЛ Мариуполь стартует в третьем квалификационном раунде.

Жеребьевка - 22 июля, матчи - 8 августа и 15 августа.

Пятая команда УПЛ Заря стартует во втором квалификационном раунде.

Жеребьевка - 19 июня, матчи - 25 июля и 1 августа.